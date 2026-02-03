Cae un gran pino en el patio del hospital Santa Maria de Lleida sin causar heridos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Uno de los grandes pinos del interior del recinto del hospital Santa Maria de Lleida cayó el sábado pasado a consecuencia de las fuertes rachas de viento y la acumulación de lluvias de los últimos días. Portavoces del centro afirmaron que el incidente no ha provocado daños personales ni materiales en el muro perimetral, pero el pino arrancó y dañó parte del pavimento y árboles próximos.

Durante el lunes estaba previsto trabajar al talarlo y retirarlo. Asimismo, “con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar futuros riesgos”, el hospital prevé llevar a cabo una revisión preventiva y una valoración técnica del estado de los pinos existentes para determinar si hace falta aplicar medidas correctoras, “como podas de seguridad o, si es necesario, la tala de aquellos ejemplares que presenten inclinación excesiva o riesgo estructural”, detalló.

Hace unas cuantas semanas, portavoces sindicales explicaron que responsables del hospital les explicaron que harían “actuaciones” en los pinos del recinto, cuyas raíces podrían dañar el suministro de agua del centro. El agosto pasado ya fueron talados cuatro grandes ejemplares, al constatar que estaban enfermos, inclinados y que podían acabar cayendo y dañando el muro, protegido como bien cultural de interés local.