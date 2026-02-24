Los Mossos investigan un segundo incendio en pocos días en un restaurante de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un incendio que este martes de madrugada ha quemado totalmente un restaurante situado en la plaza Cervantes de Lleida. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso del fuego a las 02.02 horas y han enviado al lugar cinco dotaciones. Según ha podido saber SEGRE, el fuego habría sido intencionado.

El establecimiento quemado se encuentra en los bajos de un edificio de cuatro plantas destinado a oficinas. Ninguna persona ha resultado herida.

Se da la circunstancia que el mismo restaurante sufrió un incendio la madrugada del 18 de febrero en la zona de los congeladores y el fuego se produjo momentos después de que unos ladrones se llevaran dinero de la caja registradora. Hasta el momento no se ha producido ninguna detención relacionada con estos sucesos.