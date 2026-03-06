OCUPACIÓN
Encuentro de emprendedores sobre salud y bienestar
En la Casa de Fusta del Centro Histórico
El coworking Casa de Fusta, en el Centro Histórico, acogió ayer una encuentro de 35 jóvenes emprendedores vinculados al sector de la salud y el bienestar, organizado por la concejalía de Juventud. Se enmarca en el programa HÔME, que integra políticas de vivienda, ocupación, movilidad y emprendimiento para facilitar la emancipación e inserción laboral.
Participaron el edil Xavi Blanco y profesionales de diferentes disciplinas, como fisioterapeutas, psicólogos, entrenadores personales, nutricionistas o instructores de pilates, con el objetivo de favorecer la conexión con los emprendedores y compartir experiencias.
Durante la sesión se recogieron aportaciones y necesidades del sector,que el concejal atendió con la idea de darles respuesta, identificar oportunidades e impulsar iniciativas conjuntas para la promoción de la salud.
Este encuentro fue el punto de partida de una jornada sobre esta temática que está previsto celebrar el 6 de junio, para dar visibilidad al papel de los profesionales que trabajan para promover hábitos de vida saludables.