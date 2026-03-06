Encuentro de emprendedores sobre salud y bienestar

El encuentro de emprendedores con profesionales se celebró en la Casa de Fusta. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El coworking Casa de Fusta, en el Centro Histórico, acogió ayer una encuentro de 35 jóvenes emprendedores vinculados al sector de la salud y el bienestar, organizado por la concejalía de Juventud. Se enmarca en el programa HÔME, que integra políticas de vivienda, ocupación, movilidad y emprendimiento para facilitar la emancipación e inserción laboral.

Participaron el edil Xavi Blanco y profesionales de diferentes disciplinas, como fisioterapeutas, psicólogos, entrenadores personales, nutricionistas o instructores de pilates, con el objetivo de favorecer la conexión con los emprendedores y compartir experiencias.

Durante la sesión se recogieron aportaciones y necesidades del sector,que el concejal atendió con la idea de darles respuesta, identificar oportunidades e impulsar iniciativas conjuntas para la promoción de la salud.

Este encuentro fue el punto de partida de una jornada sobre esta temática que está previsto celebrar el 6 de junio, para dar visibilidad al papel de los profesionales que trabajan para promover hábitos de vida saludables.