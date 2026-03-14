Familias de Lleida van a la Síndica para que los niños de tres años puedan ir a clase en pañal

Portada de un informe de Llavors de Vincle con el logo que usa en su campaña de concienciación. - LLAVORS DE VINCLE

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La asociación de familias Llavors de Vincle denuncia que la mayoría de escuelas “cada vez presionan más” para que los nuevos alumnos de I3 empiecen el curso sin llevar pañal, lo que “puede causar infecciones de orina o mal uso de laxantes, según afirman pediatras”, así como un bloqueo en el control de los esfínteres por razones emocionales, según explica su vicepresidenta, Mo Queralt. “Hay casos de niños que han tenido que llevarlo hasta los nueve años”, lamenta.

La entidad, que vela por una crianza responsable, considera “insostenible” que “se esté forzando el proceso madurativo de los niños, algunos de los cuales solo tienen dos años al empezar I3”, por lo que ha iniciado una campaña para recoger testimonios y registrar una queja ante la Síndica de Greuges de Catalunya. También prevé trasladarla a los servicios territoriales de Educación y a los responsables de las inspecciones.

Estas familias afirman que la mayoría de escuelas de la ciudad ponen trabas al uso de pañales o los vetan siguiendo protocolos internos. “Hemos visto notificaciones firmadas por la dirección de un centro afirmando que como máximo cambian dos veces el pañal a un mismo niño en un día, y a la tercera tiene que venir la familia a hacerlo, lo que supone un problema grave de autoestima para los menores y no puede ser legal”, asegura Queralt. Asimismo, “hay responsables de escuelas que en sesiones de puertas abiertas han llegado a decir que los niños no pueden empezar I3 si llevan pañales”, añade.

La asociación denuncia que, en algunos casos, las presiones empiezan ya incluso en la escuela bressol. “Algunas fijan un día de abril para sacar todos los pañales en I2”, lamenta la vicepresidenta. Según sus informes pediátricos, la mitad de los niños los continúan necesitando en este curso, una cuarta parte en I3 y un 5% en I4.

De acuerdo con la normativa vigente, “no existe ninguna disposición legal que establezca el control de esfínteres como un requisito para poder iniciar la educación Infantil”, señala Queralt, y “el decreto 21/2023 establece que esta etapa educativa debe respetar los ritmos evolutivos de los niños y garantizar su bienestar”, concluye.