La UdL cambiará cinco de los siete decanos y directores de centros

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La Universitat de Lleida (UdL) cambiará cinco de sus siete decanos de facultades y directores de centros. El proceso electoral se inicia con la elección de las juntas, que a su vez escogerán a las personas que estarán al frente y serán proclamadas el próximo día 26. Si no hay incidencias de última hora, solo está previsto que continúen otro mandato el decano de Educación, Psicología y Trabajo Social, David Aguilar, y la de Letras, Isabel Santaulària. En ambas facultades las votaciones están programadas para el día 25.

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria, las elecciones serán el día 23 y el candidato a director es Jaume Arnó, actual jefe de estudios de calidad y coordinación, que relevaría a Jordi Graell. El día 24 votarán en tres facultades. En la de Medicina, donde con toda probabilidad Judit Herreros sustituirá a Anna Casanovas; en Enfermería y Fisioterapia, con Esther Rubinat como relevo de Judit Roca; y en Derecho, Economía y Turismo, con Laura Salamero, ahora vicedecana con funciones de jefa de estudios, en sustitución de Eduard Cristobal. Asimismo, en la Escuela Politècnica Superior los comicios son el día 25, Marga Valls dejará de ser directora y el candidato es Josep Lluís Lérida, que actualmente es jefe de estudios de titulaciones TIC.

Las elecciones para la renovación de los decanos de facultades y directores de centros, así como de las direcciones de departamentos, se programan siempre un tiempo después de los comicios al rectorado, que fueron el 12 de noviembre del año pasado y Ballsells tomó posesión el día 28. Relevó a Juame Puy y se convirtió en la primera mujer que ocupa este cargo en la historia de la UdL.