SANIDAD
Neveras inteligentes para llevar muestras biológicas al Arnau
El Institut Català de la Salut (ICS) en Lleida ha empezado a desplegar las nuevas neveras inteligentes con monitoraje digital, una herramienta que permite mejorar el control de calidad de las muestras biológicas que se transportan diariamente desde los CAP hasta el laboratorio clínico del hospital Arnau de Vilanova. En toda Catalunya se repartirán 1.232 neveras, de las cuales 198 han sido adquiridas por la Gerencia d'Atenció Primària y la Comunitat (GAPiC) de Lleida.