Cae una trama de compraventa fraudulenta de vehículos de lujo con un detenido en Lleida

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La Policía Nacional ha detenido a 30 personas, una de ellas en Lleida, pertenecientes a una organización criminal dedicada, presuntamente, a la adquisición de vehículos de alta gama mediante financiaciones obtenidas con identidades usurpadas y documentación falsificada. Posteriormente, los turismos eran trasladados a distintos países europeos donde eran vendidos a un coste menor al de mercado.

La investigación se inició a comienzos del año pasado a raíz de recibir la denuncia de una financiera que había detectado irregularidades. La organización estaba dirigida por una pareja asentada en la Comunidad de Madrid. El hombre se encargaba de la parte operativa y de la captación de personas vulnerables, muchas de ellas en situación de indigencia o con problemas de adicción a las drogas. Les ofrecían 1.000 euros a cambio de colaborar con la trama, facilitando su fotografía para hacer documentos falsificados y posterior recogida de los vehículos en los concesionarios. En los documentos aparecían los datos personales de terceras personas cuyas identidades habían sido usurpadas.

La mujer, considerada la principal responsable del entramado, dirigía la operativa criminal y daba instrucciones sobre cómo actuar y qué manifestar en caso de que se detectara la falsedad en la documentación. En su domicilio, la pareja tenía un laboratorio propio y accedían a diversas bases de datos para obtener información y documentos.

Los vehículos eran trasladados a distintos países europeos como Francia, Alemania o Rumanía, donde los vendían a un precio inferior al de mercado. El operativo ha permitido recuperar 28 vehículos de alta gama valorados en 1.260.000 euros. De las 30 detenciones, 23 de ellas se llevaron a cabo en Madrid y el resto en Lleida, Francia, Albacete, Plasencia y Guadalajara.