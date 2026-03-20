Cortados tres tramos del Eix Transversal entre Vic y Gurb por la huelga de docentes

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Tres tramos de la C-25, conocida como Eix Transversal, entre Vic y Gurb (Barcelona) están cortados por la quinta jornada de huelga de los docentes este viernes sobre las 7.50 horas.

También han cortado la C-17 en Malla y entre Gurb y les Masies de Voltregà y la C-25 entre Manresa y Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Aún sigue cortada la C-32 entre Esplugues de Barcelona y la capital catalana y los demás accesos a la ciudad están reabiertos a excepción del corte en la avenida Diagonal en ambos sentidos a la altura de la Zona Universitaria.

Seis autocares de docentes de Lleida y dos del Pirineo

Tres de los sindicatos convocantes de las huelgas docentes de esta semana, USTEC- STEs, CGT y Aspepc-Scs, han fletado ocho autocares para desplazarse este viernes hasta Barcelona para participar en la manifestación de personal educativo de toda Catalunya para reclamar mejoras salariales y laborales. Desde la ciudad de Lleida partirán cinco de la explanada del Camp d'Esports y uno desde el Barris Nord, que paran también en Mollerussa, Tàrrega, Cervera e Igualada.

De las comarcas del Pirineo saldrán dos autocares, uno de La Seu d'Urgell y otro de La Pobla de Segur, que tendrá paradas en Tremp y Balaguer. Además, los sindicatos esperan muchos desplazamienos de profesorado en coches particulares. Asimismo, este jueves hubo huelga docente en Girona, el Maresme y el Vallès, que Educación cifró en un 34,81%, y los sindicatos elevaron al 70%. También hubo cortes de carreteras, en las que participaron también sanitarios. Hoy la huelga será en toda Catalunya y se suman también los estudiantes, el personal de administración y servicios de los centros y el Colegio de Educadores Sociales.