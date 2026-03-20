El Govern ve margen para dialogar con los docentes, pero defiende el acuerdo “ambicioso y valiente” con CCOO y UGT

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La consellera de Economía, Alícia Romero, ve margen para dialogar con los docentes en huelga, aunque ha defendido el acuerdo “ambicioso y valiente” alcanzado con CCOO y UGT para mejorar las condiciones del profesorado. En una entrevista en TV3, ha asegurado que el Govern mantiene la voluntad de “sentarse, dialogar y hablar” para ampliar los consensos en un contexto de movilizaciones en el sector. Romero ha admitido que las mejoras podrían ser más amplias, pero ha subrayado que “los recursos son los que son” y que el ejecutivo está acondicionado por las reglas de gasto. En este sentido, ha cifrado en 510 millones de euros la inversión hecha en los últimos años para mejorar las condiciones del profesorado.