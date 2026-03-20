Quejas del servicio de comedor de la escuela Camps Elisis de Lleida

Familias usuarias del servicio de comedor de la escuela Camps Elisis han expresado sus quejas por el trato al alumnado, la gestión de las incidencias y la limpieza por parte de sus monitores. Una portavoz detalló que una de las principales inquietudes de las familias es que estos trabajadores, que forman parte de un servicio externalizado gestionado por la empresa Comertel, tienen comportamientos “inadecuados en el trato hacia los niños y niñas”.

Ponen como ejemplo que los menores “se sienten presionados o tratados de forma poco respetuosa” por los monitores y que, cuando han sufrido percances, no les han prestado “la atención adecuada ni se ha informado a las familias de forma clara y en tiempo oportuno”. “Creemos que hay mala praxis por parte de los monitores en el trato, la atención a los niños y que luego no informan a docentes y familias, y eso nos preocupa”, añadió la portavoz.

El director del centro, Xavier Gimó, confirmó que han recibido quejas por la prestación de este servicio y que han creado una comisión con el centro, el Consell Comarcal, las familias y la empresa para solucionar esta situación. “Estamos trabajando conjuntamente con el Consell y la empresa para solucionarlas”, remarcó Gimó. Este diario intentó contactar ayer con Comertel para conocer su versión de los hechos, pero no recibió respuesta.