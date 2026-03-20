Visitas y operaciones canceladas por la huelga

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La nueva jornada de huelga de facultativos, convocada por Metges de Catalunya para reclamar mejoras laborales como el fin de las guardias de 24 horas, provocó ayer cancelaciones de visitas al especialista y de operaciones no urgentes en Lleida, según un portavoz del sindicato. "La administración debe sentarse a negociar. Hay descontento general y no vamos a parar. Los perjudicados son los ciudadanos", indicó. Una treintena de sanitarios se concentraron frente al Arnau de Vilanova, con la presencia también de representantes del sector concertado, “que aún estamos peor ”. Cifraron el seguimiento de la huelga en el 50% en el Arnau y el 12-30% en la Atención Primaria en Lleida, mientras que Salud lo rebaja al 5,3% en el global de Catalunya. Hoy está prevista una manifestación en Barcelona, que convergerá con la de los docentes.