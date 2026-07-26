Incendio en Lleida: dos personas heridas en un fuego en la cocina de un piso

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Un incendio en una cocina de un piso en la calle Cristòfol de Boleda de Lleida ha dejado a dos personas heridas durante la madrugada de este martes. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 02.07 horas a través del teléfono de emergencias 112 y han desplazado dos dotaciones hasta el lugar de los hechos.

El incendio se ha originado en la cocina de una vivienda ubicada en la cuarta planta del edificio. Los efectivos de los Bomberos han extinguido el fuego y han procedido a ventilar el inmueble para evacuar el humo acumulado. Las llamas han afectado únicamente a este piso, sin que se hayan producido daños estructurales en el resto del edificio.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido en el lugar a dos hombres que han sido trasladados al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Según fuentes sanitarias, los dos heridos presentan un estado leve y no han requerido atención urgente más allá de la observación médica. Para esta intervención, el SEM ha activado dos ambulancias que han participado en el operativo de atención y evacuación de los afectados.