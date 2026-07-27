Avanzan las obras para hacer los cimientos del centro comercial Promenade en Torre Salses de Lleida

Las obras del centro comercial Shopping Promenade Lleida en el sector de Torre Salses, entre La Bordeta y Els Mangraners, ya llevan más de un mes y medio en marcha y ya se perciben avances destacables como el adecuamiento de tierras y la construcción de los futuros cimientos del complejo, que tendrá 56.000 metros cuadrados. Los trabajos empezaron oficialmente el 1 de junio, costarán 145 millones de euros y la previsión es que estén terminados a finales de 2027. La primera fase de las obras consiste en el movimiento de tierras y la construcción de cimientos, labores que ya están muy avanzadas. Luego se procederá a levantar la estructura de sus edificios, y por último se llevará a cabo la urbanización del entorno, la creación de zonas de aparcamiento, el desarrollo de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes en los alrededores y la plantación de un millar de árboles. Las obras las lleva a cabo la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Romero Polo, Sorigué y Dragados.

Los impulsores del complejo son la firma madrileña Eurofund y la francesa Frey, y este será el primer centro comercial de la ciudad. Esperan que genere 400 puestos de trabajo directos y atraiga entre 5 y 6 millones de visitantes al año. Su tramitación se ha alargado más de una década y en septiembre que la Paeria le otorgó la licencia de obras. Los promotores también deben financiar las obras para desdoblar y ampliar el vial Víctor Torres para unir Torre Salses con el centro de la ciudad.