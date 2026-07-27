Dos menores detenidos por robar y conducir una motocicleta en Lleida

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo a dos menores el pasado viernes 24 de julio por la noche como presuntos autores de robo o hurto, condujo sin permiso y daños.

Los jóvenes, de 15 y 16 años, habrían robado una motocicleta y la habrían conducido a pesar de no disponer de permiso o licencia. Al ser sorprendidos por un agente en la partida de Pla de Lleida, habrían tirado en el suelo el vehículo. Fueron detenidos en las 21:29 como presuntos autores de los delitos de robo o hurto de uso de vehículo, conducidos sin haber obtenido nunca permiso o licencia y daños.