Lleida vive el verano más mortífero por calor con 46 fallecidos en cinco semanas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El calor de este verano está siendo el más mortífero desde que hay datos en la provincia de Lleida, donde desde el 22 de junio han muerto 46 personas por las elevadas temperaturas. Se trata, en cinco semanas, del registro más alto para un verano completo (trece semanas) desde que en 2015 comenzaron a recogerse estos datos, solo igualado por el de 2019.

La demarcación de Lleida atraviesa el verano más mortífero por los efectos de las altas temperaturas desde que hay datos: las 39 personas fallecidas en las primeras cuatro semanas de la estación duplican los registros de mayor mortalidad por esa causa y en ese mismo periodo, que fueron los de 2022, 2019 y 2015 con, respectivamente, 17, 23 y 20 muertes atribuibles a la intensidad del calor.

Y, además, este ya es el verano con mayor incidencia de las altas temperaturas desde que hace poco más de una década el Instituto de Salud Carlos III comenzó sus estimaciones: los 39 fallecidos en las cuatro primeras semanas de la estación y los 7 registrados en la quinta, que es la que acabó ayer, ya superan con creces a los 40 muertos como consecuencia de la intensidad del calor de las 13 semanas del verano de 2019, que es el de mayor mortandad hasta hoy.

Las cifras proceden del Sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad) que gestiona el Instituto de Salud Carlos III, que muestran un incremento de los fallecidos por las altas temperaturas en los últimos años, en los que se están intensificando los efectos del calentamiento global.

La media de muertes atribuibles a las altas temperaturas en los veranos leridanos es de 26, una cifra que solo se superó en dos ocasiones en el periodo 2015-2020 y de la que, por el contrario, solo se ha bajado en otras dos a partir de entonces.

También resulta llamativa la comparación de los promedios de cada esos dos subperiodos: 24 fallecidos por año entre 2015 y 2020 y 28 de 2021 a 2021, que se elevan a 30 si se incluye el verano de 2026, del que faltan ocho semanas por transcurrir.

Esos datos, que sitúan el aumento de las temperaturas y las posibilidades de reducir sus efectos como un problema emergente de salud pública, resultan indiciarios de una intensificación de los efectos del calentamiento global, en sintonía con las observaciones que los climatólogos van difundiendo en los últimos años.

Los efectos del calentamiento también se están dejando notar en otras áreas como la gestión forestal y la agronomía, cuyos especialistas llevan tiempo alertando de que se está acelerando el cambio de condiciones del medio, y que eso esta generando un mayor riesgo de incendios forestales y un aumento de las necesidades hídricas de los cultivos en las explotaciones agrarias.