Pedro, 56 años, herido en la explosión de un coche en Lleida: “Noté como un empujón y me desperté en un box del hospital”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Estaba sacando dinero en el cajero y noté como un fuerte empujón. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en un box del hospital Arnau de Vilanova y preguntar: ¿Qué hago yo aquí?”, comenta a este periódico Pedro, uno de los cuatro peatones heridos el sábado de la semana pasada en la calle Lluís Companys por la explosión en el interior de un coche . En el incidente también resultó herido el conductor.

Pedro, de 56 años, había salido unos minutos antes de su casa y fue caminando hasta la oficina bancaria que hay en el número 25 de Lluís Companys. “Iba a sacar el dinero porque después quería ir a comprar al supermercado”. Afirma que recuerda muy poco o casi nada de lo ocurrido. “Tengo lagunas, me explican que decía que me dolía el pecho pero no recuerdo nada”. Perdió la consciencia y la recuperó en el hospital, donde estuvo ingresado en observación hasta la noche, cuando recibió el alta. En este sentido, asegura que “el trato en el Arnau fue espectacular por parte de todo el personal”.

Dolor y secuelas

En cuanto a las lesiones, explica que “el dolor en el cuerpo me salió la mañana siguiente y todavía tengo molestias en la espalda, el cuello y un hombro”. Además, está recibiendo ayuda psicológica por el estrés postraumático y las posibles secuelas que supone haber tenido este tipo de experiencia. “No sé si en los próximos días y semanas voy a empezar a recordar algo, que me dicen que puede ser así, pero, de momento, tengo esta laguna. No recuerdo nada” reflexiona. Cuando vio las imágenes y la información del incidente no se lo podía creer. En este sentido, apunta que “podía haber sido mucho más grave”. Cabe recordar que la deflagración supuso que se reventaran las puertas del vehículo y los cristales y otros elementos salieron disparados, impactando en los heridos. Está asesorado legalmente por Prats Advocats.