Escolares enseñarán a sus familias y vecinos cómo hacer una reanimación

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Más de 800 alumnos de Primaria y Secundaria de la capital tendrán la oportunidad de enseñar a la población cómo llevar a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), imprescindibles para salvar la vida de alguien que esté sufriendo un paro respiratorio. “Es un grave problema de salud mundial, con una incidencia anual de unos 350.000 casos en Europa. Los primeros dos minutos son fundamentales y en Catalunya solo se inician reanimaciones en el 39% de los casos antes de la llegada de los servicios de emergencias”, explica la coordinadora de Salud Comunitaria de la Atención Primaria de Lleida, Alícia Màrquez Vidal. Celebra que el proyecto Joves Salvant Vides, con el que pretenden mejorar el desconocimiento de gran parte de la población sobre las técnicas de RCP, es uno de los 21 que el departamento de Salud financiará para mejorar la salud comunitaria en Catalunya.

El proyecto tuvo su origen hace varios años en el servicio de Urgencias del Arnau de Vilanova, cuyos profesionales se dirigen a los centros educativos para enseñar las maniobras de RCP a los alumnos. En 2024 se incorporaron los siete CAP de la ciudad, con actividades de promoción de la salud y detección precoz de problemas. “A partir de los 10-12 años ya se pueden conseguir compresiones torácicas efectivas y ventilaciones correctas en maniquís”, explica Màrquez Vidal, que señala que el principal objetivo es que los niños y jóvenes “se conviertan en agentes multiplicadores e, inicialmente, enseñen las maniobras a su núcleo más cercano, ya que el 76% de los paros respiratorios ocurren en el hogar”. Más adelante, se prevé abrir los talleres para que los escolares puedan dar cursos de RCP —junto a profesionales de Salud— a la ciudadanía en diferentes espacios, eventos y actividades que se celebren en la ciudad. El proyecto es conjunto entre la Paeria, los departamentos de Salud y Educación y la Universitat de Lleida (UdL).

El departamento de Salud anunció ayer los 21 proyectos de acción comunitaria liderados por equipos de Atención Primaria que costeará, de los cuales tres son de CAP leridanos. Cada uno recibirá una dotación de 12.500 euros.