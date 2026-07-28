Estudio sobre la incidencia del cáncer en los Bomberos: “para analitzar factores de riesgo y tiempo”

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El departamento de Interior y de Seguridad Pública y el Institut Català d'Oncologia (ICO) han firmado un convenio para llevar a cabo un estudio epidemiológico sobre la incidencia del cáncer en el cuerpo de Bomberos de la Generalitat. La resolución se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) del pasado 20 de julio. En el documento se afirma que “el objeto de este convenio es establecer el marco de colaboración para llevar a cabo un estudio epidemiológico sobre la incidencia del cáncer en el cuerpo de Bomberos de la Generalitat, analizando factores de riesgo y tiempo de exposición”.

El Institut Català d’Oncologia (ICO) se compromete, entre otros aspectos, a diseñar la metodología del estudio, los protocolos de recogida de datos y el análisis estadístico, garantizar la custodia y confidencialidad de los datos, así como el cumplimiento de los estándares éticos y elaborar un informe preliminar y un informe final con los resultados y recomendaciones para la prevención, según consta en la resolución.

El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 pero se puede prorrogar anualmente por un período máximo de cuatro años.