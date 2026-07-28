Un incunable imprimido en Lleida sobre 1485 pasa a ser la pieza más antigua de la biblioteca del IEI

La obra es un tratado de filosofía medieval y pasa a ser el sexto ejemplar documentado de esta edición del siglo XVACN

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El incunable Philosophia pauperum, imprimido en la ciudad el año 1485 por el tipógrafo Enric Botel, pasa a ser la pieza más antigua de la biblioteca del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). La donación, que supone un refuerzo del fondo patrimonial del centro, se ha llevado a cabo este martes por la mañana entre el presidente de la Diputación de Lleida y del IEI, Joan Talarn, y los resobrinos del bibliófilo Ramon Areny Batlle, el cual tenía esta obra.

El legado del bibliófilo es uno de los fondos patrimoniales más importantes de la biblioteca del IEI, ya que reúne más de 5.000 volúmenes imprimidos s Lleida desde el inicio de la imprenta hasta el siglo pasado. La pieza no formaba parte del legado, pero la familia de Areny consideró que era patrimonio y decidieron cederla.

La obra pasará por un proceso de catalogación y descripción para poder ponerla a disposición de los usuarios. Talarn ha comunicado que se digitalizará y que se podrá consultar a través de internet mientras que el original se conserva en condiciones específicas de preservación y seguridad.

Sobre el incunable

El libro se creó en el siglo XV en los primeros años de la imprenta, por eso se le llama incunable. Lo han fechado hacia 1485 por sus características tipográficas típicas de los tipos móviles que utilizaba Botel, pero la obra no incluye ninguna fecha de impresión.

Philosophia pauperum es un tratado escrito en latín de filosofía medieval atribuido tradicionalmente a Albert Magne y destinado a la enseñanza universitaria de la filosofía aristotélica.

Hasta el momento sólo estaban documentados cinco ejemplares originales de esta misma edición, cuatro se encuentran en el estado español mientras que uno quinto está en Italia. La obra que incorpora el IEI es el sexto ejemplar de este incunable.