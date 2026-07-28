Lleida registra un accidente cada dos días con un patinete implicado, con un muerto por un menor que huyó

La ciudad de Lleida registró un total de 79 accidentes con patinetes eléctricos implicados en el primer semestre del año, lo que supone una media de casi un siniestro cada dos días, según los datos de la Guardia Urbana. Es una cifra similar a la que hubo en el mismo período del año anterior, cuando se registraron 84, un 5,95% menos.

El aumento de usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) ha supuesto en los últimos años un incremento exponencial del número de los siniestros con patinetes implicados. De hecho, en los primeros seis meses de 2026 hubo más accidentes donde uno de los afectados era un usuario de patinete que atropellos (hubo 50) y con ciclistas (29).

Los atropellos han disminuido un 26,5%, de 68 a 50, y los accidentes con ciclistas han pasado de 40 a 29, un 27,5% menos. Es decir, los siniestros con peatones y ciclistas implicados suman en su conjunto el mismo número que el de los VMP.

Balance

En el global de siniestros en Lleida, en el primer semestre de 2026 se registraron un total de 1.280, un 11,21% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 1.151. Son 129 más y una media de siete accidentes por día.

Este año también hay que lamentar la muerte de un usuario de patinete eléctrico. Fue la tarde del 23 de junio en el Camí de Cunillàs, en l’Horta, cuando un vehículo arrolló a un hombre que iba en patinete y huyó, como avanzó SEGRE. Los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de la caso al haberse registrado en zona interurbana (si se hubiera producido en la zona urbana, la competencia habría sido de la Urbana) y detuvieron horas después a un adolescente de 17 años como presunto autor.

Supuestamente el menor conducía un coche y se dio a la fuga tras arrollar al usuario, de 35 años. Fue arrestado por los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y conducción sin permiso.