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Lleida volverá a ser capital de la hamburguesa, esta vez, tematizada

The Champions Burger vuelve al recinto de las Firetes del 5 al 16 de agosto

The Champions Burger en Lleida.

The Champions Burger en Lleida.Archivo. Gerard

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Lleida volverá a convertir- se este verano en la capital de las hamburguesas gourmet de la mano del certamen The Champions Burger, que vuelve al recinto de las Firetes del 5 al 16 de agosto.

En esta ocasión, el acontecimiento gastronómico contará con una temática inspirada en el fútbol americano, bajo el título The Big Game, y la participación de dieciocho restaurantes que competirán para llevarse el título de Mejor hamburguesa.

Repetirá El Surtidor On Fire, que el año pasado consiguió el título de “favorito local” en la ciudad, y ahora presenta una hamburguesa titulada Imperial Wagyu. El certamen abrirá las puertas el 5 de agosto a las 19.00 horas.

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