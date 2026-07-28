Prorrogan un mes el plazo para optar en el camping en las Basses después de recibir varias solicitudes

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El ayuntamiento prorrogará un mes, del 14 de septiembre hasta el 14 de octubre, el plazo de presentación de ofertas para la concesión que permitirá construir y gestionar durante 50 años un camping en el parque municipal de las Basses.

La Paeria tomó esta decisión al haberlo solicitado varios operadores “que se han mostrado interesados” en el proyecto, según aseguró el alcalde, Fèlix Larrosa. “estamos atendiendo las consultas que nos hacen y suponemos que tendremos alguna propuesta que pueda ser interesante para avanzar en un proyecto del cual hace muchos años que se habla”, explicó.

La licitación de la concesión fija un canon anual de 25.905 euros. El camping, con una superficie de 6,4 ha, contará con un máximo de 323 unidades de acampada, como tiendas, caravanas, autocaravanas, mobile hombres y bungalows. También se requerirán duchas y lavabos, una piscina, una pista multideportiva y un parque infantil. Se plantea un edificio principal con recepción, restaurante y supermercado y se tendrá que conservar la marquesina de acceso y la antigua caseta del guarda.