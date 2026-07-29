Amenaza con un arma blanca mientras se niega a marcharse de un establecimiento de Lleida

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida ha detenido a un hombre de 33 años esta madrugada por amenazas y allanamiento de morada jurídico.

Los hechos han pasado a las 00:40 de este miércoles en un establecimiento en la calle de Saturn de la capital del Segrià. El presunto autor se habría negado a marcharse del local pasada la hora de cierre y habría amenazado a varias personas con un arma blanca.