Amenaza con un arma blanca mientras se niega a marcharse de un establecimiento de Lleida
El presunto autor es un hombre de 33 años que se habría negado a abandonar un establecimiento pasado la hora de cierre
La Guardia Urbana de Lleida ha detenido a un hombre de 33 años esta madrugada por amenazas y allanamiento de morada jurídico.
Los hechos han pasado a las 00:40 de este miércoles en un establecimiento en la calle de Saturn de la capital del Segrià. El presunto autor se habría negado a marcharse del local pasada la hora de cierre y habría amenazado a varias personas con un arma blanca.