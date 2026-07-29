El ayuntamiento anuncia quién asumirá las funciones de alcaldía accidental a Lleida durante el mes de agosto

Imagen de archivo de la fachada del Palau de la Paeria de Lleida.Òscar Mirón

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

Las delegaciones en la alcaldía de Lleida correspondientes al periodo estival se han decretado este miércoles. Diferentes miembros del equipo de gobierno asumirán las funciones mientras Fèlix Larrosa se abstiene el mes de agosto y tal como se acordó con el decreto firmado el 21 de julio.

Las funciones de alcalde las asumirá Carlos Enjuanes Llop, el segundo teniente de alcalde, del 30 de julio al 2 de agosto. Del 3 al 9 de agosto las funciones las asumirá la cuarta teniente de alcalde, Carme Valls Llaràs, y la última al asumir las responsabilidades será la tercera teniente de alcalde, Cristina Morón Molina, del 10 al 16 de agosto.

Con estas delegaciones, la Paeria garantiza la continuidad de la actividad institucional y la gestión municipal durante el periodo de vacaciones de verano.