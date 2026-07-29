La mayor actuación en alumbramiento de Lleida será con la renovación de las farolas del polígono El Segre

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria empezará la semana que viene los trabajos previos por renovar todas las farolas del polígono El Segre. Se retirarán los antiguos, algunos de los cuales son los más viejos de la ciudad, y se instalarán 202 nuevos que contarán con tecnología led y sensores que alertarán automáticamente de las averías.

Las obras durarán hasta el próximo febrero, según los plazos previstos, y no afectarán a la actividad de las naves, según explicó ayer la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias. Señaló que “es la actuación en alumbrado mayor de toda la ciudad” y que se abrirán 5.000 metros de zanjas y se instalarán 11.500 metros de cableado, así como cuatro cuadros eléctricos nuevos. La actuación contará con un presupuesto total (obras y equipamiento) de 1,2 millones de euros.

Iglesias explicó que la actuación es necesaria a causa de la importante cantidad de averías que sufren los puntos de luz actuales, aparte que los cuadros eléctricos han quedado obsoletos y no son reglamentarios. Asimismo, “había muchos robos de cobre, por lo cual adoptaremos las medidas que hemos cogido a la ciudad: poner las arquetas más altas o tapadas con cemento”, afirmó.