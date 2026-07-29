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INDUSTRIA

Puerta a puerta para evitar “turismo de basura” en el polígono El Segre de Lleida

Previsto en el nuevo contrato de recogida, que se iniciará entre agosto y septiembre. Se retirarán todos los contenedores, que “se han convertido en vertederos”

Iglesias se reunió ayer con empresarios del polígono para explicarles las novedades. - AMADO FORROLLA

Iglesias se reunió ayer con empresarios del polígono para explicarles las novedades. - AMADO FORROLLA

Publicado por
Marc Carbonell
Lleida

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La Paeria instaurará el sistema de recogida de basuras puerta a puerta en el polígono industrial El Segre para evitar vertidos ilegales de voluminosos y escombros en los alrededores de los contenedores. Estas actos se repiten con frecuencia por parte de vecinos y trabajadores de la ciudad y de municipios cercanos, una práctica que ya se conoce como “turismo de basura”. Así lo explicaron ayer empresarios del polígono y lo constató la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias. “Los contenedores se han convertido en un vertedero de toda la ciudad y de otros pueblos”, afirmó en una reunión con representantes de las empresas.

Iglesias explicó que se retirarán todos los contenedores del polígono y se adaptarán las frecuencias de recogida a las necesidades. Se llevará a cabo a partir de la entrada en vigor el nuevo contrato de basuras y limpieza urbana, que se podrá adjudicar a Ilnet después de que el Tribunal Català de Contractes desestimara el recurso de FCC que paralizó el proceso. La teniente de alcalde confió en que la nueva concesión pueda estrenarse en agosto o septiembre, aunque matizó que las mejoras se implementarán progresivamente.

El presidente de la asociación de empresarios del polígono, Rafel Oncins, reconoció las molestias por los vertidos y explicó que la mayoría de las empresas ya cuentan con servicios privados de recogida. No obstante, afirmó que el cambio “podría causar problemas a las empresas más pequeñas, así como a los restaurantes y oficinas, que no tienen actividad industrial”.

Renovarán todas las farolas de la zona, más de 200

La Paeria empezará la semana que viene los trabajos previos para renovar todas las farolas del polígono El Segre. Se retirarán las antiguas, algunas de las cuales son las más viejas de la ciudad, y se instalarán 202 nuevas que contarán con tecnología LED y sensores que alertarán automáticamente de las averías. Las obras durarán hasta el próximo febrero, según los plazos previstos, y no afectarán a la actividad de las naves, según explicó ayer la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias. Señaló que “es la actuación en alumbrado más grande de toda la ciudad” y que se abrirán 5.000 metros de zanjas y se instalarán 11.500 metros de cableado, así como cuatro cuadros eléctricos nuevos. La actuación contará con un presupuesto total (obras y equipamiento) de 1,2 millones de euros.Iglesias explicó que la actuación es necesaria a causa de la importante cantidad de averías que sufren los puntos de luz actuales, además de que los cuadros eléctricos han quedado obsoletos y no son reglamentarios. Asimismo, “había muchos robos de cobre, por lo que adoptaremos las medidas que hemos tomado en la ciudad: poner las arquetas más altas o tapadas con cemento”, afirmó.

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