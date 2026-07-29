Puerta a puerta para evitar “turismo de basura” en el polígono El Segre de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria instaurará el sistema de recogida de basuras puerta a puerta en el polígono industrial El Segre para evitar vertidos ilegales de voluminosos y escombros en los alrededores de los contenedores. Estas actos se repiten con frecuencia por parte de vecinos y trabajadores de la ciudad y de municipios cercanos, una práctica que ya se conoce como “turismo de basura”. Así lo explicaron ayer empresarios del polígono y lo constató la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias. “Los contenedores se han convertido en un vertedero de toda la ciudad y de otros pueblos”, afirmó en una reunión con representantes de las empresas.

Iglesias explicó que se retirarán todos los contenedores del polígono y se adaptarán las frecuencias de recogida a las necesidades. Se llevará a cabo a partir de la entrada en vigor el nuevo contrato de basuras y limpieza urbana, que se podrá adjudicar a Ilnet después de que el Tribunal Català de Contractes desestimara el recurso de FCC que paralizó el proceso. La teniente de alcalde confió en que la nueva concesión pueda estrenarse en agosto o septiembre, aunque matizó que las mejoras se implementarán progresivamente.

El presidente de la asociación de empresarios del polígono, Rafel Oncins, reconoció las molestias por los vertidos y explicó que la mayoría de las empresas ya cuentan con servicios privados de recogida. No obstante, afirmó que el cambio “podría causar problemas a las empresas más pequeñas, así como a los restaurantes y oficinas, que no tienen actividad industrial”.