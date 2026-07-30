Lo echan del trabajo y les roba y conduce, ebrio, una excavadora en Lleida: “estaba haciendo cosas extrañas”

De surrealista puede calificarse lo que ocurrió el martes por la noche en la calle Xavier Puig i Andreu, en Pardinyes. La Guardia Urbana acudió al lugar al ser alertada por vecinos de que había un individuo con una pequeña excavadora circulando de manera errática, que estaba haciendo zanjas y causando desperfectos.

El hombre resultó ser un operario que horas antes había sido despedido de las obras que la Paeria lleva a cabo en la zona y que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Fue arrestado por cuatro delitos: robo o hurto de uso de vehículo (cogió la máquina sin autorización), conducir sin haber obtenido nunca el permiso, conducir bajo los efectos de alcohol (dio una tasa penal) y usurpación del estado civil (se hizo pasar por otra persona). Todo apunta a una revancha.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas en la calle Xavier Puig i Andreu donde, desde hace unas semanas, la Paeria está llevando a cabo las obras de renovación del pavimento de la acera y la sustitución de las tuberías y del alcantarillado en esta vía y la calle Tarragona.

Vecinos alertaron de que un hombre había cogido una pequeña retroexcavadora de las obras —la jornada laboral había finalizado a primera hora de la tarde— y estaba haciendo cosas extrañas. “Era una situación de chiste”, dijo un testigo.

Los agentes requirieron la documentación al conductor, que se identificó como un trabajador de las obras, y sospecharon que se encontraba en estado ebrio, por lo que le sometieron al test de alcoholemia, arrojando una tasa penal. Al parecer, superó con creces los 0,60 mg/l.

A su vez, comprobaron que se identificó como otra persona y que no tenía carnet. Paralelamente, se pusieron en contacto con responsables de la empresa para esclarecer lo ocurrido. Se trataba de un hombre que horas antes había sido despedido de la empresa que hace las obras. Por todo ello, acabaron arrestándole.