Los pacientes ven mejoras en los hospitales de Lleida, que ‘pinchan’ en listas de espera y comida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los usuarios de los hospitales de la ciudad perciben mejoras generales en la atención con ingreso, con puntuaciones excelentes sobre el trato de los médicos y enfermeras, aunque hacen una mala valoración sobre el tiempo que deben pasar en lista de espera y la comida que se sirve. Así lo constata la edición de este año de las encuestas Plaensa, que el departamento de Salud lleva a cabo y difunde anualmente.

Los hospitales públicos de la capital mantienen o mejoran el grado de satisfacción global de los pacientes respecto al año pasado: en el Arnau de Vilanova se repite la nota de 8,4 sobre 10, mientras que el Santa Maria sube de un 8,3 a un 8,7. En cambio, algunos del Pirineo bajan ligeramente, aunque cuentan con algunos de los mejores indicadores de Catalunya. Las puntuaciones oscilan entre el 8,3 de la Fundació Sant Hospital, en La Seu d’Urgell, y el 8,7 del hospital de la Cerdanya, en Puigcerdà (forma parte de la región sanitaria leridana).

Por contra, el hospital Santa Maria recibe la peor nota de los hospitales públicos catalanes (5,2) sobre el tiempo en lista de espera, aunque mejora respecto al 4,5 del año pasado. El Arnau obtiene un 7, y los hospitales del Pirineo no bajan del 8. Tanto el de la Cerdanya (8,4), el Espitau Val d’Aran (8,3), en Vielha; el Comarcal del Pallars (8,3), en Tremp; y el de La Seu (8,1) están entre los mejor puntuados de Catalunya en accesibilidad.

Respecto a la comida, el Arnau no sube del 6 sobre 10 y el Santa Maria se queda en un 6,9. En el Arnau es el aspecto peor valorado, y en el Santa Maria el segundo. En cambio, el de La Seu es el mejor valorado de Catalunya en este sentido (8,6). Asimismo, en el Arnau destaca negativamente la comodidad de las habitaciones. Aunque la nota sube del 6,2 del año pasado a un 7, se queda lejos de la media catalana de 8,2.

Los servicios de Urgencias también han sido mejor valorados este año que el pasado. El del Arnau sube de un 7,25 a un 7,4, y destaca la mejora de la comodidad de las camas (de un 5,9 a un 7,3). En cambio, la comodidad de la sala de espera se queda en un 5,2, por debajo de la media catalana de 6,6. En cambio, las Urgencias del hospital de Vielha sobresalen por la comodidad de la sala de espera (8,5), y todos los del Pirineo menos el de Puigcerdà reciben una nota por encima de la media sobre el tiempo de espera hasta ver al médico. La mayor es la del hospital de Tremp (8,1), mientras que el Arnau recibe un 5,8.