Morón confía en mantener los dos diputados socialistas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La candidata del PSC al Congreso por Lleida, Cristina Morón, se mostró ayer confiada en mantener los dos diputados que el partido consiguió en 2023. Aunque negó que estén haciendo encuestas, señaló que “tenemos las que han salido en los medios, y la tendencia es que mantenemos resultados”. Lo dijo en un desayuno con el resto de miembros de las listas socialistas y periodistas, en el que admitió ser la candidata “accidental” tras la dimisión de Montse Mínguez, a quien invitó a formar parte de los actos de campaña. “Ha demostrado ser una gran política, las puertas de la sede del PSC siempre están abiertas para ella”, aseguró. Asimismo, confesó que solo tuvo media hora para decidir si daba el paso adelante como cabeza de lista, tras recibir la llamada del president Salvador Illa. Morón prevé que la campaña será “dura”, ya que “los partidos de la derecha y la extrema derecha harán lo que han hecho hasta ahora, acusaciones e insultos directos a representantes políticos que merecen todo nuestro respeto”. Aun así, aseguró que “no nos da miedo, porque somos un partido decente, educado y que puede intentar convencer a la ciudadanía sin llegar a sus niveles de insulto y odio”. Hizo un llamamiento a “la máxima movilización del voto progresista para evitar que el PP tenga representación de Lleida en el Congreso”, y añadió que “el PP y Vox van de la mano”.

Por su parte, el candidato socialista al Senado, Jan Pomés, apuntó que “la nuestra es una candidatura comprometida con el territorio de Lleida, con sus particularidades y su diversidad, desde el Pirineo al llano y la Val d’Aran”.