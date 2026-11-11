La Paeria y la UdL renovarán las aceras de Cappont y Agrónomos

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento y la Universitat de Lleida (UdL) firmaron ayer un convenio de colaboración para llevar a cabo la urbanización de dos tramos de acera situados en el campus de Cappont y en el de Agrónomos (ETSEA). Por un lado, se actuará en la calle Jaume II, junto al primer campus, donde las raíces de los árboles han levantado los adoquines. Por otro, se urbanizará el tramo entre las calles Salze y Baldomer Gili i Roig, en el campus de Agrónomos, el único que queda por acondicionar en la avenida Rovira Roure. Las obras, previstas durante el primer trimestre de 2027, cuentan con un presupuesto de 749.536, 94 euros. La Paeria se encargará de la licitación y la UdL las financiará.

El alcalde, Fèlix Larrosa, destacó que estas actuaciones “ofrecen una mayor calidad de los espacios de nuestra universidad y avanzan en la accesibilidad en los campos de nuestra ciudad”. Por su parte, la concejala de Urbanismo, Begoña Iglesias, se mostró satisfecha con el acuerdo y señaló que estas actuaciones son “actos de justicia”, ya que “ambas administraciones tenían la obligación de llegar a un acuerdo”. Iglesias defendió la colaboración para mejorar la imagen de la ciudad y garantizar que estos espacios se encuentren en buenas condiciones.

“Estas actuaciones nos ayudarán a tener unos campus mejores y una mayor accesibilidad”, señaló la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells. Apuntó que el acuerdo demuestra que “somos una ciudad universitaria y la UdL forma parte del ADN de Lleida”. Asimismo, Balsells agradeció al ayuntamiento que apoyaran en el último pleno municipal el nuevo grado en Ingeniería y Ciencia de Datos.