El taxista intentó defenderse y una de las 26 puñaladas llegó al corazón

El taxista asesinado el 10 de abril de 2022 en Lleida intentó defenderse de las cuchilladas que le propinó su agresor, pero finalmente falleció a causa de un shock hemorrágico, según los expertos que declararon ayer en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Lleida. Dos forenses concretaron que la víctima, de 43 años, presentaba 26 heridas por arma blanca, la mayoría concentradas en el lado derecho del cuerpo y en la parte posterior, lo que sería compatible con una agresión por la espalda desde el asiento trasero del taxi. Asimismo, indicaron que presentaba heridas que indican que intentó defenderse, incluso que trató de coger el cuchillo para frenar el ataque. Las cuchilladas más graves afectaron a órganos vitales, ya que una de ellas llegó a penetrar en el corazón de la víctima. Otra, además, seccionó la yugular por el lado derecho del cuello, mientras que otra puñalada penetró hasta el esófago. Ambas forenses señalaron que las heridas eran compatibles con una misma arma, de una longitud mínima de 10 centímetros.

Entretanto, declararon una docena de agentes de los Mossos d’Esquadra. Una de ellas detalló el análisis que hicieron de la ropa de la víctima, donde hallaron hasta 45 cortes. Los miembros del jurado preguntaron por la ausencia de huellas del acusado, J.D.C.G., dentro del taxi, donde tampoco se hallaron de la víctima. Al respecto, un mosso dijo que “no significa que la persona no estuviera allí”, ya que “según qué tipo de superficies no son aptas para localizar huellas”. También señalaron que no hallaron sangre en las gorras que intervinieron en el domicilio del acusado durante su arresto. Los agentes sí hallaron otro cuchillo de las mismas características al del crimen en un cajón de la cocina y una funda artesanal de cartón “que podía servir para llevar el arma escondida”. Asimismo, declararon que se investigaron posibles discrepancias dentro de la comunidad islámica, pero que no hallaron indicios objetivos. Por su parte, el padre del acusado explicó que esa noche habían estado en un bar y que estaba tranquilo, igual que al día siguiente, cuando coincidieron en una comida familiar. También dijo que le ha negado su relación con el crimen.