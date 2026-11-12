Carta de bomberos a Larrosa para denunciar que están “bajo mínimos”

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Bomberos del parque Lleida han enviado esta semana una carta al alcalde, Félix Larrosa, para ponerle de manifiesto “la delicada situación” del servicio. En la misiva, consensuada por CCOO, Intersindical, Iac-Catac, UGT Bombers, CSIF y CGT, se quejan de la falta crónica de personal. Afirman que “el mínimo de personal en el parque está fijado en nueve efectivos. Es claramente insuficiente, ya que para dar servicio a todo el Segrià (218.000 habitantes) deberíamos ser 12”. Además, alertan de que estos últimos meses el parque está funcionado “bajo mínimos con 6, 7 u 8 efectivos muchos días”. Según explican, esto “aumenta gravemente el riesgo tanto de la población como de los propios bomberos”. En la carta también apuntan que deberían “ser capaces de efectuar dos salidas simultáneas y, evidentemente, esta capacidad queda reducida”, y recuerdan que los otros parques más cercanos son los de Mollerussa y Balaguer. Además, dejan claro que esta situación “no viene dada por la poca voluntad del servicio colectivo sino por una deficiente planificación de la administración”. Por último, aseguran que “la ciudadanía merece un servicio público basado en una gestión eficiente”.