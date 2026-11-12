Más de 4.500 personas, según la Guardia Urbana, y 14.000, según la organización, salieron a la calle en Lleida. Reclaman la subida de los salarios y mejoras en educación y sanidad en una manifestación pacífica y sin incidentes

Manifestación en Lleida por la huelga general del 11N.Jordi Echevarria Manifestación en Lleida por la huelga general del 11N.

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