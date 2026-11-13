Niega haber asesinado al taxista y dice que vendió el cuchillo por droga

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El jurado popular por el crimen de un taxista el 10 de abril de 2022 en La Bordeta se encerrará está mañana a deliberar para emitir un veredicto de inocencia o de culpabilidad. Formado por seis mujeres y cinco hombres, ayer pudieron escuchar la versión del acusado, J.D.C.G., que negó haber asesinado al taxista. “No subí a ningún taxi y no le maté”, dijo contestando únicamente a su abogada. Sin embargo, modificó la declaración que hizo en fase de instrucción, cuando admitió que había subido al taxi. Lo atribuyó a una confusión de fechas. Concretamente que no fue el 10 de abril sino el día 1 de ese mes. Añadió que se encontró con un vendedor de marihuana, al que unas semanas antes había vendido el cuchillo (arma homicida) a cambio de droga. También afirmó que se llevó dos cuchillos de uso profesional del matadero donde trabajó hasta marzo de 2022, que ya no servían y que el encargado le había dado permiso, una afirmación que el que era superior negó durante el juicio.

Tras su declaración, fue el turno de los informes de la fiscal Pilar Mesalles, del abogado de la familia de la víctima, Carles López, y de la abogada de acusado, Elena César. La representante del Ministerio Público enumeró los cinco principales indicios que hay contra el acusado (ver desglose) y afirmó que “todos ellos han sido probados”. Explicó que fue un asesinato porque hubo alevosía, porque el autor actuó a traición y de manera sorpresiva y, además, se ensañó con la víctima, que recibió 26 puñaladas. También dijo que el acusado “miente y se ha contradicho”. En la misma línea se expresó Carles López, que añadió que “estamos convencidos de su autoría” y argumentó que el procesado “ha ido adaptando el relato a las pruebas que se han conocido durante la investigación”. Por su parte, Elena César argumentó que “no se ha demostrado que fuera el autor, no hay ninguna prueba ni testigos directos”. J.D.C.G. no hizo uso del último turno de palabra. Se enfrenta a peticiones de hasta 23 años de prisión.