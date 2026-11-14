Le piden 13 años por violar, grabar y amenazar a la que fue su pareja en Les Borges Blanques

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de 13 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja y amenazarle con difundir los vídeos que le había grabado sin su consentimiento manteniendo relaciones sexuales cuando estaban juntos. Está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves en la Audiencia de Lleida.

Los hechos habrían ocurrido en Les Borges Blanques en entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Según el escrito del Ministerio Público, el acusado grabó varios vídeos mientras mantenía relaciones sexuales, sin el consentimiento de la víctima, para posteriormente atemorizarla con difundirlos a sus amigos. Finalizada la relación, el acusado supuestamente acudió a la vivienda de la mujer y la agredió sexualmente. Posteriormente, presuntamente le cogió el teléfono, se lo tiró al suelo y la insultó.

Por todo ello, la Fiscalía le acusa de cinco delitos: agresión sexual (una petición de ocho años de prisión y otros ocho de libertad vigilada), revelación de secretos (tres años de prisión y una multa de 6.480 euros), amenazas en el ámbito de la violencia de género (un año de cárcel), maltrato en el ámbito de la violencia de género (un año de prisión) y un delito de injurias y vejaciones injustas (20 días de localización). Además, solicita que se dicten órdenes de alejamiento y de prohibición de documentación, la prohibición de armas y la de trabajar con menores. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pedirá que indemnice a la víctima con 15.000 euros por los daños morales ocasionados.

El hombre fue detenido por los Mossos d’Esquadra y pasó varios días en prisión preventiva. Posteriormente, salió en libertad con cargos con la medida de prohibición de comunicarse o acercarse a la mujer.