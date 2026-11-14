“No teníamos los elementos para valorar la gestión de Balàfia I y II”

El conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, explicó ayer que cuando se concertó por primera vez la gestión de las residencias Balàfia I y II a la empresa pública GSS “no había un documento que nos marcara qué elementos necesitamos para poder valorar su funcionamiento” y “no teníamos la capacidad de valorar (su gestión) como hacemos con el resto de residencias en Catalunya”, por lo que “hemos optado por sacar un concurso de concierto que permitirá que cualquier empresa se pueda presentar, también la que actualmente gestiona la residencia”. Lo dijo en una entrevista a SEGRE durante su visita a la ciudad, en la que señaló que “queremos que las residencias pongan a las personas en el centro y que puedan ser su casa, con una combinación sociosanitaria, pero que no deje de ser social”. No obstante, aseguró que “esto no significa que la gestión (de GSS) haya sido mala, ni mucho menos”. Asimismo, reafirmó que “la intención es que antes de que acabe el año podamos sacar la licitación”.

Moreno se reunió con el alcalde, Fèlix Larrosa, en el ayuntamiento. A las puertas le esperaban varias sindicalistas y miembros del comité de empresa de las residencias, que tuvieron un breve encuentro con el conseller. “Nos ha dicho que no se reunirá con nosotras hasta que no se publique la licitación porque no nos puede dar información previa al respecto, pero no queremos información sobre el concurso, sino que no se convoque”, explicó Helena Motos, de CCOO. La presidenta del comité de empresa, Belén Peinado, valoró que “nos están esquivando” y reclamó “que se estudie la viabilidad de una gestión directa”. En su estancia en Lleida, Moreno también visitó la sede de la asociación Aspid.