La Paeria propone destinar 80 bicis al alquiler convencional y 20 al de “larga duración”

El proyecto del ayuntamiento de implementar un servicio público de alquiler de bicicletas, que avanzó ayer este diario, podría beneficiar tanto a los mismos vecinos como a las personas que lleguen a la ciudad en otros medios de transporte como el tren o el autobús. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que ha señalado que un servicio de este tipo podría ser viable teniendo en cuenta “el despliegue que hemos hecho y vamos haciendo de la red de carril bici y de las normas que permiten la convivencia de diferentes tipos de movilidad”. A pesar de mostrarse prudente sobre este servicio, que el consistorio contempla implantar a lo largo del año que viene, el alcalde abogó para escuchar “la comunidad universitaria, los profesionales que quieren utilizar la bici para ir a trabajar, los que consideran que es un buen medio de transporte y las personas que llegan en autobús o tren que verían con buenos ojos un servicio de estas características”.

La propuesta de la cual el gobierno municipal informó a los grupos de la oposición en la comisión de Movilidad es disponer de un servicio de alquiler en 100 bicicletas, de las cuales 80 se destinarían a alquiler ordinario y estarían repartidas en aparcamientos por el centro, mientras que las 20 restantes serían para “alquileres de larga duración”.