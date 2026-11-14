La Paeria propone destinar 80 bicis al alquiler convencional y 20 al de “larga duración”
El ayuntamiento considera esta propuesta "beneficiosa para todo el mundo"
El proyecto del ayuntamiento de implementar un servicio público de alquiler de bicicletas, que avanzó ayer este diario, podría beneficiar tanto a los mismos vecinos como a las personas que lleguen a la ciudad en otros medios de transporte como el tren o el autobús. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que ha señalado que un servicio de este tipo podría ser viable teniendo en cuenta “el despliegue que hemos hecho y vamos haciendo de la red de carril bici y de las normas que permiten la convivencia de diferentes tipos de movilidad”. A pesar de mostrarse prudente sobre este servicio, que el consistorio contempla implantar a lo largo del año que viene, el alcalde abogó para escuchar “la comunidad universitaria, los profesionales que quieren utilizar la bici para ir a trabajar, los que consideran que es un buen medio de transporte y las personas que llegan en autobús o tren que verían con buenos ojos un servicio de estas características”.
La propuesta de la cual el gobierno municipal informó a los grupos de la oposición en la comisión de Movilidad es disponer de un servicio de alquiler en 100 bicicletas, de las cuales 80 se destinarían a alquiler ordinario y estarían repartidas en aparcamientos por el centro, mientras que las 20 restantes serían para “alquileres de larga duración”.
Lleida
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S. COSTA D.