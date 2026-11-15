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EDUCACIÓN

Distinción a los alumnos con mejor nota de las PAU

El acto de entrega de las distinciones se celebró ayer en el Auditori de Barcelona.

El acto de entrega de las distinciones se celebró ayer en el Auditori de Barcelona.

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El departamento de Universidades entregó ayer en Barcelona las distinciones a los alumnos con mejor nota de la selectividad de este año. Concretamente, se premió a 322 alumnos, 183 chicas y 132 chicos, de 31 comarcas que lograron una nota igual o superior a 9 en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Entre los alumnos distinguidos estaba Lucia Garcia, la joven de Artesa de Segre que logró la mejor nota de este año en Lleida, un 9,6, y que quería cursar Estudios Ingleses en la Universitat Autònoma de Barcelona. En esta convocatoria de las PAU un 95,68% de los alumnos que se presentaron las aprobaron y la nota media global de la fase general fue de un 6,403. La consellera de Universidades, Núria Montserrat, dijo a los premiados que “Catalunya necesita vuestro talento y debe saber ofreceros las condiciones para que lo podáis desarrollar”.

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