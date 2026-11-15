Distinción a los alumnos con mejor nota de las PAU

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El departamento de Universidades entregó ayer en Barcelona las distinciones a los alumnos con mejor nota de la selectividad de este año. Concretamente, se premió a 322 alumnos, 183 chicas y 132 chicos, de 31 comarcas que lograron una nota igual o superior a 9 en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Entre los alumnos distinguidos estaba Lucia Garcia, la joven de Artesa de Segre que logró la mejor nota de este año en Lleida, un 9,6, y que quería cursar Estudios Ingleses en la Universitat Autònoma de Barcelona. En esta convocatoria de las PAU un 95,68% de los alumnos que se presentaron las aprobaron y la nota media global de la fase general fue de un 6,403. La consellera de Universidades, Núria Montserrat, dijo a los premiados que “Catalunya necesita vuestro talento y debe saber ofreceros las condiciones para que lo podáis desarrollar”.