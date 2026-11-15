Dos directivos de Tesla en Lleida: “La innovación siempre va antes que el negocio”

El auditorio del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) acogió ayer una conferencia sobre la compañía Tesla y el mundo de la robótica a cargo del líder de servicio de la compañía en España, Ignacio Mata, y del gerente de ventas del área norte del Estado, Ferran Guiu. Ambos dieron una charla, organizada por la UdL y el Group Saltó para explicar los orígenes y el crecimiento de la compañía, la evolución de sus vehículos eléctricos y el futuro inmediato de la conducción autónoma y la robótica que, aseguraron, “es una cuestión de tiempo meramente legal en España”. Aseguraron que la voluntad de su compañía no es vender una experiencia de conducción, sino tiempo que, en principio, ganarían sus clientes gracias a la conducción autónoma, así como ir ofreciendo progresivamente vehículos más asequibles que se renueven de forma constante. “Con la tecnología que hay un coche es un producto de lujo y lo único que hace reducir su precio es producirlo en mayores cantidades y haciendo uso de la robótica industrial”, señalaron Mata y Guiu, que remarcaron que “mi coche no tiene nada que ver ahora con lo que era cuando lo compré, se ha ido actualizando y renovando mediante actualizaciones de software, es un organismo vivo”. También destacaron que la meta no es producir un vehículo en sí, “sino todo un ecosistema que haga la vida de las personas mejor” y que entre los centros de servicios que la compañía tiene en España está previsto abrir uno a medio plazo en Lleida.

En cuanto a la conducción autónoma, señalaron que desde 2012 están recopilando datos de sus vehículos que circulan por ciudades norteamericanas para “crear una red neuronal” que sus coches utilizan para conducir y prevenir incidentes. “En Austin, nuestro vehículo fullset driving ya ha recorrido 3,1 millones de millas con 0 incidentes, es un sistema que ni sale de fiesta, ni bebe ni se duerme”, remarcaron Mata y Guiu.

Tesla también está aprovechando los datos recopilados de sus coches para crear robots y otros sistemas. De hecho, empezarán a producir el androide Optimus, “que podría hacer trabajos peligrosos o repetitivos o estar en casa para tareas domésticas”. “Y no queremos quedarnos aquí, robots aparte, en el futuro todos los sistemas, desde nuestro reloj, los vehículos o los semáforos se van a comunicar para hacer la vida más cómoda y segura”, añadieron los miembros de la compañía, que instaron al público a apostar siempre por la innovación aunque todavía no se tenga un objetivo marcado. “¿Para qué haces algo? Eso ya se verá, antes del negocio siempre viene la innovación”, concluyeron.