Las solicitudes de bonificación de la tasa de basura caen un 22% tras el ‘boom’ de 2025

Las solicitudes de familias y empresas para obtener bonificaciones en la tasa de basura en los primeros 6 meses del año se redujeron un 22% respecto el mismo periodo de 2025. Según los datos que facilitaron fuentes municipales, en el primer semestre de 2025 se recibieron un total de 558 y se aceptaron 457 (82%), mientras que este año la cifra se ha reducido hasta las 436, 122 menos. De estas, la gran mayoría (424) son para pedir una rebaja en la tasa alegando ingresos familiares bajos y por el momento el gobierno municipal ha aceptado 306, ha desestimado 87, otras 17 están en trámite y 14 son peticiones duplicadas. Las 12 solicitudes restantes las hicieron empresas que acreditan una recogida selectiva de sus residuos, de las cuales la mitad han sido aceptadas, 3 se han desestimado y las 3 restantes están en trámite. Cabe recordar que estas bonificaciones comportan rebajas de entre el 50% y el 75% del importe de la tasa.

Este descenso en las solicitudes tiene lugar dos años después de que la Paeria y el resto de ayuntamientos de todo el Estado tuvieran que hacer una revisión general de la tasa de basura. Un cambio que ordenó la Unión Europea que obliga a que el tributo cubra todo el coste de prestación del servicio. Esto provocó que en 2025 se dispararan las solicitudes de bonificaciones. Concretamente, se multiplicaron por 20, ya que en todo 2024 se registraron un total de 31, mientras que en todo 2025 se alcanzaron las 663 solicitudes, la mayoría de ellas (558) en el primer semestre. Sin embargo, pese al descenso del 22% en estos primeros 6 meses del año, el número de solicitudes para bonificar la tasa sigue siendo muy elevado respecto todos los ejercicios anteriores.

Cabe recordar que antes del mandato europeo los vecinos de 300 calles pagaban entre 25,1 y 32,8 euros por las basuras. En cambio, en 2025 prácticamente se triplicó, ya que ya que para las viviendas con recogida convencional se actualizó hasta una cuota de 94,90, 111,60 o 128,25 euros (en función del tamaño de la vivienda) en toda la ciudad. Para este año la tasa también se incrementó con cuotas que van desde los 120,12 euros, 141,23, 162,51 y 197,56 euros, también en función del tamaño de la vivienda y si utilizaban la recogida puerta a puerta. Paralelamente, habrá devoluciones de entre 3,48 euros y 8,21 en función de la vivienda, y de entre 33,14 y de 123,47 para negocios por la demora en la puesta en marcha del nuevo contrato.