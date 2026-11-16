Garriga acusa a Junts de "apoyar" la regularización y "colaborar" con Sánchez en la entrada masiva de inmigrantes

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusa a Junts de ser uno de los principales socios de Pedro Sánchez y de contribuir a sus políticas migratorias. En una comparecencia este lunes en Lleida, ha reprochado a la formación que "se arrogue la representatividad de Catalunya" mientras "ha apoyado" la regularización masiva de inmigrantes y "ha colaborado" a que el PSOE "siga permitiendo la entrada masiva de personas en situación irregular". Por otra parte, el dirigente de Vox ha calificado la situación en las Canarias de "emergencia nacional" y ha reclamado reforzar el control fronterizo con el despliegue de la Armada, además de expulsar a todas las personas que han llegado irregularmente al Estado.

Garriga también ha afirmado que Junts "ha dado apoyo al aumento de impuestos" y ha cuestionado que la formación hable de hacer "política útil" mientras, según él, contribuye a las decisiones del gobierno español. El dirigente de Vox ha advertido que la colaboración con el PSOE "compromete la identidad de los barrios y dispara la inseguridad". Además, ha defendido las "remigraciones" y la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales, la vivienda y las becas.

Sobre la situación en las Canarias, Garriga ha reclamado que la Armada salga a patrullar el Atlántico para impedir que haya más pateras que intenten llegar a las islas o a las Baleares. También ha propuesto "militarizar las fronteras", retirar la financiación pública a las ONG "colaboracionistas" de la inmigración irregular, y dejar de enviar dinero a países que, según él, no frenan los flujos migratorios. "Es la hora de sacar a todos los invasores de Ceuta y las Canarias", ha reivindicado.

En clave electoral, Garriga ha reclamado a la ciudadanía una movilización "sin precedentes" ante las elecciones del 29 de noviembre, que ha calificado "decisivas". En este sentido, el dirigente del partido de extrema derecha ha definido Vox como "la única garantía para echar al Partido Socialista del gobierno español".

Garriga ha comparecido ante los medios en el Eix Comercial de Lleida, donde ha asegurado haber recibido quejas de tenderos por el exceso de burocracia y la presión fiscal. El dirigente de Vox ha cargado contra las administraciones y ha afirmado que los políticos "han destrozado el comercio local de toda la vida".