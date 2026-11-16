El obispado cede a la Paeria espacios de la parroquia del Clot para el esperado centro cívico

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El obispado ha acordado con el ayuntamiento de Lleida la cesión de espacios de los edificios asociados a la parroquia de Santa Maria Magdalena, en el barrio del Clot, para rehabilitarlos y convertirlos en el esperado centro cívico del barrio. La diócesis mantiene la propiedad y efectúa una cesión de superficie a la Paeria por un periodo de 50 años, algo "necesario para que el ayuntamiento pueda invertir fondos" en las obras indispensables para adecuar los interiores, según ha explicado esta mañana el alcalde, Fèlix Larrosa, tras firmar el convenio con el obispo de Lleida, Daniel Palau. El alcalde ha detallado que en una primera fase se invertirán 715.000 euros, de los cuales el 40% procedentes de financiación europea de los fondos Feder.

Ampliaremos esta información.