Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El obispado ha acordado con el ayuntamiento la cesión de parte de los edificios asociados a la parroquia de Santa Maria Magdalena, en el barrio del Clot, para rehabilitarlos y convertirlos en el esperado nuevo centro cívico del barrio. La diócesis mantiene la propiedad y efectúa una cesión de superficie a la Paeria durante 50 años, algo “necesario para que el ayuntamiento pueda invertir fondos” en reforma indispensable de los interiores, según explicó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, tras firmar el convenio con el obispo de Lleida, Daniel Palau. El alcalde detalló que en una primera fase se invertirán 715.000 euros, de los cuales el 40% proceden de fondos europeos Feder. “Antes del próximo marzo debe estar el proyecto redactado y en fase de licitación, así lo exige la Comisión Europea”, señaló.

El obispo consideró la firma del convenio “una buena noticia para el barrio y la ciudad” que “pone de manifiesto que la colaboración entre instituciones es posible”. Recordó que la diócesis ya cede espacios de la parroquia a la asociación de vecinos desde 2021, y explicó que en abril de 2024 se constituyó una comisión entre las dos instituciones y la junta vecinal para hacer posible el futuro centro cívico. Asimismo, Palau pidió al ayuntamiento que la comisión de seguimiento que se contemplaba en 2024 “sea una realidad”, ya que “no se ha dado la oportunidad de volvernos a encontrar oficialmente desde entonces”, afirmó.

El ayuntamiento habilitará el centro cívico en el edificio parroquial situado entre las calles Ramon Llull y Paer Casanovas, y lo incluirá en el contrato de mantenimiento de los edificios municipales. La actuación forma parte del acuerdo presupuestario entre el gobierno municipal y Junts para 2025. Así, el Clot dispondrá de un hub cívico que Larrosa definió como “un espacio de acogida a las entidades del barrio, pensado solo para la participación ciudadana y la creación de comunidad”.