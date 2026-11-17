El candidato a la presidencia por el PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer el voto un acto en Vallfogona de Balaguer para que Lleida no siga siendo “una provincia olvidada”. Lo dijo en un mitin en una granja de vacas en el que presentó el Libro Blanco del Futuro Rural de España, que propone medidas como que los jóvenes que compren su primera vivienda en el mundo rural no paguen impuestos, reducir la burocracia “desproporcionada” de payeses y ganaderos y una fiscalidad específica para ellos, un pacto nacional del agua y garantizar empleo mediante “una migración regulada y ordenada”. Remarcó que “los señoritos que legislan este sector desde la ciudad no nos interesan” y que el modelo autonómico “debe reconocer la singularidad del mundo rural”. Asimismo, prometió que si gobierna las ayudas al sector primario se otorgarán “de forma inmediata”. El líder popular también prometió beneficios para las explotaciones agrarias que reduzcan la contaminación, destinar 40.000 millones a la renovación del regadío e infraestructuras hídricas y fomentar la contratación en origen “para que vengan de forma ordenada, legal, vinculada a las necesidades de mano de obra y con voluntad de integrarse”. Sobre la migración, hizo hincapié en que “la diversidad es necesaria y enriquecedora, pero si no cumplen nuestras leyes debemos tener derecho a expulsarlos, un migrante no tiene más derechos que un catalán”.

A su vez, Feijóo aseguró que en esta campaña “vengo a hacer propuestas, no a hacer el show, ponerme camisetas y bailar con la mujer”, en alusión al candidato del PSOE, Pedro Sánchez. El presidenciable del PP concluyó el acto advirtiendo que “nos faltan 800-900 votos” para que obtener un diputado por Lleida. “El diputado no puede fallar”, zanjó Feijóo. En el acto también intervino el candidato del PP al Congreso por Lleida, Roger Melero, que recordó que “en 2023 los 4 diputados provinciales votaron a Sánchez” y que “la gente de Lleida quiere y se merece un cambio”. Añadió que el sector primario “son nuestras raíces, economía y futuro” y que el sector afronta problemas “como el aumento de los costes, la burocracia, la competencia desigual con productos extranjeros y además ahora se le suma la seguridad en las explotaciones”. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, aseguró que Feijóo “es un hombre de palabra y con sensibilidad a las demandas” del sector primario. A su vez, el presidente del PP en Lleida, Xavi Palau, remarcó que “el voto al PP en Lleida vale doble, porque si logramos un diputado se lo quitaremos a los socialistas, Lleida necesita tener una voz del centroderecha”. Por último tras el acto en Vallfogona, Alberto Núñez Feijóo se trasladó a Lleida, donde colaboró con integrantes de Nuevas Generaciones en las labores de limpieza del autobús de la caravana electoral, vehículo que resultó “vandalizado” durante la noche con diversas pintadas.