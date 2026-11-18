Publicado por ACNELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El Govern aprovó ayer una compensación económica de 50 euros por noche a los docentes y otros profesionales educativos que participen en las colonias y otras salidas extraordinarias con pernoctación fuera del centro educativo. El acuerdo aprobado por el Consell Executiu se complementará con un día festivo, una instrucción que el departamento de Educación prevé publicar a finales de mes. Asimismo, reforzará la seguridad jurídica de los profesionales para que, en caso de incidentes o accidentes con los alumnos, tengan la misma cobertura que cuando desarrollan su actividad en el centro educativo.

La consellera, Esther Niubó, señaló que se trata de una medida que quiere reconocer una tarea que durante años ha dependido del “voluntarismo” y de la “disponibilidad” del profesorado y del personal educativo. Defendió que es una retribución “merecida” para una labor que se desarrolla fuera de la jornada y del centro habitual.

El acuerdo fija una noche de pernoctación en Infantil, dos en Primaria y tres en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, con un máximo de dos personas compensables por grupo clase, aunque no se descarta superar las ratios cuando haga falta más acompañantes. Estas son de una persona por cada ocho alumnos en el segundo ciclo de Infantil, una por cada doce de primero a cuarto de Primaria, una por cada dieciocho de quinto a sexto, una por cada veinte de la ESO y una por cada veinticinco en estudios postobligatorios. En el caso de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de tipo A (NESE A), el personal necesario para garantizar la atención también tendrá derecho a las medidas de compensación y no computará dentro del límite de dos docentes por grupo clase.

La portavoz territorial de USTEC, Rosa Aguilà, aseguró a este diario que con esta medida la conselleria “quiere interponer una cortina para desactivar las próximas movilizaciones” previstas el 21 y 26 de noviembre. Defendió que el colectivo docente está llevando a cabo una medida de presión “importante” para abordar las cuestiones que “se han quedado en el tintero” y pidió que “no se dejen comprar”. Asimismo, criticó esta “medida estrella” por no contemplar otros asuntos como los recursos disponibles, la posibilidad de sustitutos o la forma en que se atenderá a los alumnos que no participen en la salida. “Están jugando con el colectivo, sin respetar nuestra lucha legítima”, aseveró.