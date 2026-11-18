La segunda jornada de huelga ferroviaria volvió a incumplir ayer servicios mínimos, tal como sucedió el pasado día 10, lo que supuso la cancelación en Lleida de más de una treintena de trenes. Cientos de usuarios tomaron autocares fletados por Renfe como transporte alternativo o buscaron plaza en los de línea, y muchos se quedaron en tierra.

Los servicios mínimos volvieron a incumplirse ayer, en el segundo día de huelga ferroviaria, tal como sucedió el pasado día 10. Más de una veintena de trenes se cancelaron, en su mayoría de cercanías, pero también al menos una decena de la línea de alta velocidad. Muchas de las suspensiones fueron por la mañana, pese al decreto que debía garantizar el 66% del servicio en horas punta y el 33% el resto de la jornada. Cientos de usuarios llenaron los autocares fletados por Renfe allí donde hubo transporte alternativo por carretera, o bien buscaron plaza en los buses de línea. Muchos se quedaron en tierra.

Ninguno de los trenes de la línea de Manresa (RL3 y RL4) circuló antes de las 8.00, mientras que Rodalies anunciaba convoyes que después no pasaban. Esto provocó largas esperas, confusión e indignación entre los usuarios. Las estaciones de buses de Mollerussa, Tàrrega y Cervera se llenaron de personas en busca de una plaza para llegar a sus puestos de trabajo o a clase. En la capital del Pla hubo algún autocar de refuerzo y viajeros ayudaron a personas que no hablaban catalán ni castellano a seguir las indicaciones que les recomendaban ir a la estación de buses.

Los servicios mínimos volvieron a incumplirse pese a la amenaza de sanciones por parte de la Generalitat, que la semana pasada anunció una investigación y sanciones para los maquinistas que se ausentaron sin justificación. El sindicato Semaf, convocante del paro junto con CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I y Alferro, insistió en cuestionar que Renfe los notificase de forma telemática, algo que la operadora considera válido. El Sindicato de Circulación Ferroviario convoca mañana una huelga en Adif, mientras que Semaf llama de nuevo a parar a los maquinistas el lunes para reclamar seguridad en la red ferroviaria y mejoras laborales.