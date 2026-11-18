Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento, a través de la concejalía de Acción e Innovación Social del Instituto Municipal de Ocupación (IMO), organizó ayer en la Llotja la quinta edición de Cites Laborals Inclusives, con el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad.

En total, se presentaron 11 empresas y 60 candidatos. Entre las ofertas había puestos como el de administrativo/a comercial, agente comercial, atención al cliente, carnicero/a, dependiente/a o jardinero/a, entre otros. Según la responsable del servicio de intermediación laboral del IMO, Dolors Montagut, durante la jornada se llevaron a cabo nueve turnos de entrevistas rápidas de cinco minutos, por lo que en total se realizaron 108 entrevistas. Previamente, desde el instituto se contrastaron los perfiles de las personas candidatas con los requisitos de las ofertas presentadas por las empresas. “Es un paso más del proceso que facilita la toma de contacto”, aseguró Montagut.

Guillermo Castro, uno de los aspirantes, explicó que tras recibir asesoramiento laboral con el IMO, le recomendaron participar en esta sesión de entrevistas. “Es mi primera vez y creo que es una buena oportunidad para conocer las empresas y concentrar todo el proceso en un solo día”, añadió. Castro participó en tres entrevistas. Por su parte, para Amy Sumary fue la segunda vez que participaba en las citas. “La primera vez me preseleccionaron en varias empresas. Escogí la que más me encajó y estuve un año trabajando”, explicó. Su intención era encontrar una nueva oferta de media jornada que le permitiera compaginarla con sus estudios.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes y el concejal de Ocupación, Xavier Blanco, asistieron a la apertura de la jornada y destacaron “la importancia de tener una actitud positiva” durante las entrevistas. Enjuanes remarcó que “cada persona tiene un trabajo ideal” y que “la clave está en encontrarlo”, por lo que insistió en “confiar en el proceso”. La técnica del IMO Viviana Gràcia señaló que el objetivo es “ir más allá del 2% de trabajadores con discapacidad”. En las cuatro ediciones anteriores, las citas han permitido 80 inserciones laborales. La próxima edición está prevista para abril.