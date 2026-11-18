Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de 30 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a dos sobrinas, cuando estas eran menores de edad y estaban tuteladas por la Generalitat. Los hechos habrían tenido lugar entre los años 2012 y 2020. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles 25 de noviembre en la Audiencia de Lleida. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción número 2 de la capital del Segrià.

El Ministerio Público señala, en su escrito de acusación, que los abusos y las agresiones sexuales se habrían cometido entre los años 2012 y 2020 cuando las víctimas, menores de edad y que se encontraban bajo la tutela de la Generalitat, salían de un centro y pasaban el fin de semana en el domicilio de unos tíos. Allí, según la Fiscalía, el acusado las forzaba sexualmente. Por todo ello, considera que el hombre es autor de sendos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años, por lo que pide que se le imponga una condena de 30 años de cárcel (15 por cada delito), otros 20 años de libertad vigilada y se le prohíba acercarse y comunicarse con las denunciantes durante 20 años. También reclama que indemnice a las víctimas con 60.000 euros por los daños morales ocasionados.

Por otra parte, está previsto que la Audiencia celebre mañana la vista oral contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con difundir los vídeos que le había grabado sin su consentimiento manteniendo relaciones sexuales cuando estaban juntos. Los hechos habrían ocurrido en Les Borges Blanques en entre diciembre de 2023 y junio de 2024. La Fiscalía solicita una condena de 13 años de prisión, órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación y 15.000 euros de indemnización.