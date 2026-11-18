Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana y recogida de basuras, Ilnova (antigua Ilnet), ya ha empezado a renovar los 2.900 contenedores de la ciudad. Primero se sustituyen los 1.600 de envases, papel y vidrio, lo que quedará terminado previsiblemente el próximo 7 de enero. Después, entre enero y febrero, se renovarán las otras 1.300 unidades de las fracciones de orgánica y resto. Estos dos tipos de contenedores estarán preparados para incorporar un sistema electrónico (chip) que solo permita su apertura con una llave o a través de una aplicación móvil, tal como prevé el nuevo contrato. Sin embargo, la Paeria todavía no pone fecha a la implementación de este modelo, que permitirá controlar los residuos que deposita cada ciudadano y aplicar bonificaciones fiscales a los que reciclen más.

Por el momento, los únicos contenedores que funcionan con chip en la ciudad son los de fracción orgánica situados en Pardinyes y Balàfia (desde que se puso fin al puerta a puerta hace dos años) y los que están frente a los bloques plurifamiliares de Ciutat Jardí.

Para que los contenedores de basura orgánica puedan ser inteligentes, se sustituirán los cubos actuales con una capacidad de 360 litros por contenedores de 2.200 litros, del mismo tamaño que los de vidrio. El comisionado de Espacio Público, Jordi Domingo, explicó que el cambio “nos permitirá optimizar los vehículos de recogida y los nuevos contenedores estarán adaptados a personas con movilidad reducida”.

Todos los nuevos contenedores cuentan con manillas ergonómicas que minimizan el esfuerzo de apertura. Son ligeramente más bajos que los actuales, lo que “facilita una mejor integración en el paisaje urbano e incrementa la seguridad viaria, ya que se amplía el campo de visión de peatones y conductores”, defiende la Paeria. También expone que sus superficies más lisas evitan la acumulación de suciedad y optimizan su limpieza, así como que son compatibles con los actuales camiones de recogida.

Desde la entrada en vigor del nuevo contrato, hace tres meses, Ilnova ha incorporado a una cincuentena de personas en su plantilla. “Vamos incorporando personal poco a poco, porque estamos esperando a que lleguen los nuevos vehículos de limpieza y recogida”, explicó su gerente, Vicente Sánchez.

Por su parte, Domingo señaló que “la limpieza con agua a presión, los barridos manuales también por las tardes y los repasos de las islas de contenedores más conflictivas son los servicios que más se han incrementado de entrada”.