Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan dos robos con fuerza que se registraron la semana pasada en dos establecimientos del Passeig de Ronda de Lleida, según ha podido saber este periódico.

Además, se habrían registrado otros tres casos en locales próximos a esta calle. En todos ellos, los ladrones sustrajeron el dinero de la caja registradora y en uno incluso décimos de la lotería.

Los robos ocurrieron entre el 4 y el 12 de noviembre. En el barrio de Instituts, hasta en cuatro comercios forzaron la entrada para arrancar la caja de cuajo y llevársela, mientras que lo mismo sucedió en una cafetería cerca del Camp d’Esports.

El modus operandi de los ladrones, en la mayoría de casos, era coger un adoquín del suelo, normalmente de los que se encuentran cerca de los árboles, ya que son más faciles de sacar, para romper las puertas de cristal y acceder a los negocios. Susana Pérez, propietaria de la cafetería Café y Más, recibió el aviso de la alarma a las 2.27 horas de la madrugada del 10 de noviembre, y, cuando se desplazó al local con su hija mayor, se encontró la puerta rota, cristales por el suelo y dos sillas y una mesa rotas. Los ladrones se llevaron la caja registradora entera, con todo el cambio y el dinero para pagar a un proveedor. Según explicó la propietaria, recuperó la caja destrozada unos días después, cuando los Mossos la encontraron en un rellano de un edificio cercano. Pudo recuperar facturas y otros documentos, pero no el dinero.

Los propietarios de la Cafeteria del Turó, en Passeig de Ronda 2, se dirigieron al local después de recibir el aviso de la alarma en la madrugada del 12 de noviembre y se encontraron allí a una patrulla de Mossos y otra de Guardia Urbana. Una vez dentro, revisaron el local y el altillo, sin encontrar a nadie dentro, y comprobaron que la caja registradora no estaba, así como un ordenador, cajas con efectivo y varios décimos de lotería que vendían.

Otros tres locales fueron asaltados de forma similar, dejando a los comerciantes de la zona con temor a que les pueda pasar a ellos, reclamando más seguridad a la administración.